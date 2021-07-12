Украинские СМИ: Москва поставила «вопрос ребром» для наших мигрантов

Представленный российским Министерством внутренних дел законопроект с новыми миграционными правилами вызвал на Украине острый интерес, так как напрямую касается украинских граждан, лидирующих по численности среди трудовых мигрантов.

Законопроект подробно разбирается украинским изданием «Страна», которое подробно рассказывает читателям, какие именно изменения в миграционное законодательство предлагает МВД РФ, и предупреждает, что в скорее всего законопроект, который сейчас находится в статусе «обсуждение», будет принят именно в таком виде, или с незначительными поправками.

По мнению автора материала, законопроект в значительной степени направлен именно против граждан Украины, так как именно они составляют большинство среди всех прибывающих в Россию трудовых мигрантов.

«В свете проекта МВД обращает на себя внимание тот факт, что на днях российские власти открыли въезд в страну — с июля или с сентября — гражданам Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Туркмении. Всем, но не украинцам», — говорится в статье.

Для украинских граждан Москва, похоже, решила поставить вопрос ребром – если хотите в России жить, работать, или проезжать через нее транзитом, как это делают жители Донбасса, получайте российское гражданство. Для жителей Луганский и Донецкой народных республик все условия для этого уже созданы, а для украинцев они будут созданы в ближайшее время – как только будет принят закон о репатриации, объясняет автор материала.

«То есть для граждан и соискателей гражданства — границы все так же будут открыты. Остальным будет после принятия законопроекта сложнее попасть в Россию. Кроме того, сокращается время для пребывания в РФ и ужесточаются условия для его продления», — подчеркивается в статье.

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Кроме того, законопроект направлен на то, чтобы значительно участить контакты находящихся на территории РФ мигрантов с МВД. Однако в законопроекте есть отсылки к возможной реализации в РФ электронной системы обращений и выдачи необходимых справок, что нивелирует данные пункты законопроект.