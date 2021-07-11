Муратов: Украине, чтобы спастись, надо умолять о присоединении к республикам Донбасса

Литва, ставшая одним из первых стран-членов Евросоюза, кто признал европейские перспективы Украины, сама за членство в ЕС заплатила деиндустриализацией, потерей населения и полной финансовой зависимостью от Брюсселя. Теперь она толкает к этому Киев.

Об этом в материале для информационного портала «ПолитНавигатор» пишет лидер Общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов, по словам которого современная Украина представляет собой совокупность таких факторов как деиндустриализация, девальвация гривны, растущий госдолг, социальный и экономический кризисы, отсутствие реформ и свободы слова, разгул радикалов и повальная коррупция.

Однако украинский президент Владимир Зеленский, по словам Муратова, утверждает, что Украина, несмотря на все вышеперечисленное, является сильной страной, которая сможет усилить Европейский Союз.

Единственное, чем Украина действительно может быть полезна ЕС, это ее природные ресурсы и рабочая сила, и при этом речи о вступлении в Евросоюзе не идет, подчеркивает эксперт.

«В иных плоскостях даже простое сотрудничество Украины и ЕС невозможно. А о членстве «незалежной» в ЕС говорить нет смысла, это – фантомная мечта, которую украинские политические преступники цинично вселили в сердца простых украинцев, истерзанных 30-летней неЗАЛЕЖНОЙ жизнью», — пишет Муратов.

Федеральное агентство новостей /

Но у Украины есть как минимум один европейский «друг», который поддерживает ее европейские устремления – это Литва, подписавшая с Киевом двустороннюю декларацию на этот счет, напоминает эксперт.

При этом он напоминает, что сама Литва, до ее вступления в СССР, находилась на одном из последних мест в Европе по уровню жизни. До 1940 года это была страна, подавляющее большинство населения которой являлось сельскими жителями. Лишь 7% жителей Литвы работали в промышленности. И при этом по количеству производимой промышленной продукции Литва в 4 раза отставала от среднего уровня по СССР.

«Восстановление экономики Литовской Советской Социалистической Республики в послевоенный период было, по существу, индустриализацией. Создавались новые отрасли: станкостроительная, электротехническая, энергомашиностроительная, приборостроительная, химическая, нефтеперерабатывающая, фармацевтическая», — напоминает Муратов.

Уже через пять лет после окончания Великой Отечественной войны в Литве выпускалось в 2,3 раза больше промышленной продукции чем в довоенные годы, а в 1985-м году в Литве производилось в 258 раз больше электроэнергии, чем в 1940-м.

wikipedia.org / Lithuanian Embassy Flag / CC2

Советский Союз сделал из Литвы, Латвии и Эстонии «западный фасад» первого в мире социалистического государства, однако те не оценили вложенные в них силы и средства и, польстившись на «фантик» в виде членства в Евросоюзе, без сожаления расстались с СССР, а также и с собственным развитием.

«Евросоюз выпил из Литвы почти все соки. Понесенные потери от членства в Европейском Союзе не соизмеримы с ежегодными дотациями ЕС. Кроме того, с 1990-го до настоящего времени население Литвы, по официальной статистике, сократилось с 3,7 до 2,7 млн человек. Можно сказать, что Литва вернулась на досоветский катастрофичный «уровень» существования», — констатирует Муратов.

Теперь же Литва заманивает в эту же ловушку и Украину, которая и без членства в Евросоюзе уже превратилась в одну из беднейших европейских стран, лишилась промышленного потенциала и стала шайбой, по которой бьет Запад.

ФБА «Экономика сегодня» /

Европейские партнеры демонстративно игнорируют европейские устремления Киева, или же прямо говорят, что не заинтересованы в членстве Украины в ЕС. Но украинцы по-прежнему верят в обещания своих властей о том, что страна войдет в Евросоюз

«Сегодня в Евросоюзе экономическая ситуация, мягко говоря, плохая, — напоминает эксперт. — И, если мы услышим даже малейший намек на вступление в ЕС «незалежной», это будет сигналом того, что Европейский Союз превратился в конгломерат нищих стран или даже судно с гигантской пробоиной, которое стремительно идёт ко дну».

Таким образом, по словам Муратова, единственным сценарием возрождения Украины является ее вступление в состав Донецкой и Луганской народных республик с возможностью последующей интеграции в Российскую Федерацию. Однако для этого Украина должна выполнить условие – изгнать оккупационный постмайданные элиты, представителями которых являются Зеленский и Порошенко.

Если Украина этого не сделает и продолжит обращать все свои надежды и чаяния к Западу, это лишь приблизит ее распад, заключил Алексей Муратов.