Леонков: на литовской военной базе показали спектакль о «российской угрозе»

Истерика, которую на литовской авиабазе Шяуляй устроили президент Литвы и испанский премьер-министр из-за якобы возникшей «угрозы российского самолета», была полностью постановочной и неслучайной.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя сообщения европейских СМИ о том, что совместная пресс-конференция литовского президента Гитанаса Науседы и премьер-министра Испании Педро Санчеса была прервана вылетом истребителей для сопровождения российского Су-24, который якобы взлетел с аэродрома в Калининградской области, «не предоставив план полета».

Алексей Леонков обратил внимание на то, что истерика Науседы и Санчеса якобы случайно оказалась снята на камеру. Это, по словам военного эксперта, свидетельствует о том, что все произошедшее было русофобской показухой, спектаклем, который организовали представители Литвы.

Также эксперт напомнил, что на всех военных аэродромах дежурят специальные пары истребителей, задача которых по сигналу тревоги взлетать и обеспечивать защиту.

«На площадку, где находятся готовые к взлету самолеты, посторонние не допускаются. Для чего ставить у дежурных боевых самолетов политиков и журналистов? Ведь это пускает под откос регламент экстренного взлета! Как можно вести конференцию перед боевыми машинами, которые должны взмыть в небо за две минуты?» — удивился Леонков.

При этом он напомнил, что дежурные истребители находятся на взлетной площадке с полным боекомплектом и полным баком, а значит представляют собой источник повышенной опасности. А значит нахождение глав двух государств в непосредственной близости от боевых машин с заряженными пушками и ракетами является нарушением всех норм безопасности.

nauseda2019.lt / Gitanas Nausėda

«Я уверен, что всем показали спектакль. Взлетали другие самолеты. Литовцы пытаются переключить внимание общественности от конфуза, в который попали британские ВМС у мыса Фиолент, нарушив нормы международной морской конвенции и осуществив проход военного судна в территориальных водах суверенного государства без какого-либо разрешения на это, — предположил Леонков. — Наш президент Владимир Путин прямо предупредил провокаторов: в случае необходимости нарушитель российской границы может быть уничтожен».

Говоря о необходимости «согласовывать» с НАТО или еще с кем-нибудь планы полетов российских военных самолетов в нейтральном воздушном пространстве, Леонков подчеркнул, что это полный бред. Авиация РФ, по словам эксперта, не нарушает границы соседних государств и даже не приближается к ним на опасное расстояние, а значит нети никакой необходимости ни в каких «согласованиях».

А полеты над Балтийским морем Военно-Воздушные силы РФ уже давно и регулярно осуществляют в рамках учебно-боевой подготовки.

«Полеты выполняются по определенным маршрутам, в определенные дни и часы, чтобы не мешать заходу на посадку или взлетам гражданских бортов из аэропортов стран Прибалтики и Польши. Ничего необычного, из-за чего можно было бы пугаться странам-участникам НАТО, в действительности не произошло», — подчеркнул Алексей Леонков в заключение.

wikipedia.org / Dmitriy Pichugin

Напомним, ранее военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя инцидент на литовской базе Шяуляй, заявил, что президент Литвы и Премьер-министр Испании своим иезуитским спектаклем на тему «российской угрозы» лишь продемонстрировали всему миру, насколько они политически несамостоятельны.