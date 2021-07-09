Марио Фернандес заявил о невозможности трансфера в "Зенит"

Футболист московского ЦСКА Марио Фернандес отказался обсуждать возможный переход в любой другой российский клуб в случае отказа "армейцев" продолжать с ним сотрудничество.

Бразилец считает ЦСКА своим домом, поэтому переход в любой коллектив из России невозможен. Это касается абсолютно всех, в том числе и петербургский "Зенит", заявил защитник.

"В России ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба", — сообщил Фернандес Sport24.

Марио Фернандес пополнил состав ЦСКА в 2012 году. В составе московской команды защитник завоевал три титула чемпиона России.