В Германии потребовали «настоящих» извинений перед русскими за нападение на СССР

В Германии потребовали «по-настоящему» извиниться перед русскими за нападение на СССР в 1941 году. Житель немецкого города Бонн посетовал, что смерть более 25 млн человек в Великой Отечественной войне до сих пор не признана в мире геноцидом.

Письмо Генриха Шепе было опубликовано в немецкой газете General-Anzeiger. В нем он задался вопросом, почему немецкое правительство до сих пор не принесло России «давно назревшие извинения» за события 80-летней давности. По его словам, именно из-за действий Третьего Рейха погибло более 25 млн советских граждан.

camera.mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

При этом официально признаны геноцидом преступления немцев в отношении африканских народов гереро и нама — в общей сложности было убито 75 тыс. человек. Кроме того, компенсация была выплачена жертвам Холокоста.

«А то, что в бывшем Советском Союзе в результате военного нападения Германии в период с 1941 по 1945 год погибло более 25 миллионов человек, разве не геноцид? <…> Мне неизвестно, чтобы русским также были принесены подобающие и давно назревшие извинения. Тем более что я благодарен русским за то, что пережил войну и пятилетний плен, где ни разу не видел, чтобы какой-нибудь охранник мстил немцу», — поделился Шепе.

При этом немцы обращались с русскими пленным совсем иначе, посетовал немецкий читатель. Одни из них умерли от жажды и голода, другие же — в результате поджогов городов и деревень.

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«Мы допустили, чтобы миллионы из них умерли в ужасных мучениях от жажды и голода, как приказывал Гитлер. Кроме того, немецкие войска при отступлении оставляли за собой выжженную землю: они разрушали и сжигали города и деревни, не щадя людей и материальные ценности. Мы выплатили за это компенсацию или хотя бы извинились? Ничего подобного», — констатировал Шепе.

Житель Бонна добавил, что извинения положительно отразятся на германо-российских отношениях.