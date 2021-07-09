Российский вратарь Лунев подписал контракт с "Байером"

Леверкузенский "Байер" заключил соглашение с 29-летним российским голкипером Андреем Луневым.

Антон Петров, представляющий интересы вратаря Андрея Лунева, сообщил, что голкипер подписал двухлетний контракт с "Байером". Немецкий клуб эту информацию пока не подтвердил.

С 2017 года Лунев выступал за петербургский "Зенит". Его контракт с "сине-бело-голубыми" истек летом. Лунев провел за "Зенит" 118 матчей и трижды становился чемпионом России по футболу. Кроме того, в составе петербургского клуба голкипер выигрывал Кубок страны.