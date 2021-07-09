Названа причина отмены разрешения на временное пребывание мигрантов в России

Инициативу по отмене временного проживания мигрантов в России объяснила глава Центра миграционной политики Ольга Чудиновских.

По ее словам, такая идея появилась в МВД РФ еще в прошлом году. Позже данную норму прописали в новом законе об иностранных гражданах.

"Одна из новелл как раз касалась отмены института разрешения на временное проживание", — заявила Чудиновских.

Она отметила, что за все годы использования это правило не доказало своей эффективности. Фактически лишь возникали препятствия для получения полноценного вида на жительство, добавила директор центра.

Временные виды на жительство ранее выдавались по квоте. Так, решение по каждому иностранцу принималось специальной комиссией, передает сайт 360tv.ru.

Чудиновских считает, что отмена разрешения на временное пребывание мигрантов в РФ — это правильное решение. Так, стоит ограничиться только выдачей постоянных видов на жительство, а другие статусы регулировать в рамках временного проживания.