Главы МИД России и Узбекистана обеспокоены напряженной ситуацией в Афганистане

Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Узбекистана Абдулазиз Камилов провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Во время беседы стороны выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в Афганистане. Они рассмотрели дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Кроме того, Лавров и Камилов отметили высокий уровень российско-узбекистанского сотрудничества. В частности речь шла о проведении совместных мероприятий. В ближайшее время состоятся встреча глав МИД государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе и конференция по теме "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте.