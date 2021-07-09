Sohu: храбрость пилота Су-30 ВКС РФ обратила в бегство истребитель НАТО над Балтикой

В попытках перехватить российский самолет над Балтийским морем западные военные выставили себя на посмешище. Находчивость пилотов из РФ обратила в бегство истребитель-невидимку F-35, который по некоторым показателям превосходит Су-30 отечественных ВКС. Такое мнение выразили эксперты китайского издания Sohu.
Аналитики обратили внимание, что после распада СССР значительная часть боевой техники перешла к России. Причем речь идет не только о ядерном арсенале, танках и кораблях, но и о напряженных отношениях с НАТО. Альянс не перестает оказывать давление на Москву, как во времена холодной войны.
Об этом говорит возросшее число военных провокаций вблизи российских границ. Так, например, не так давно над Балтийским морем НАТО в очередной раз попытался продемонстрировать свою силу.
«Российский транспортный самолет Ан-12 столкнулся с преследованием со стороны истребителя F-35 итальянских ВВС над Балтийским морем», — рассказали в Sohu.
Несмотря на то, что инцидент произошел несколько месяцев назад, информация о нем появилась недавно, указали китайские обозреватели. По их словам, итальянский самолет попытался перехватить российский, однако последнему на помощь пришел истребитель ВКС РФ Су-30.
«Су-30 вынудил истребитель итальянских ВВС отступить, что позволило обезопасить дальнейший полет Ан-12», — объяснили эксперты из Китая.
В Sohu подчеркнули, что российский истребитель Су-30 не уступает по скорости и силе F-35 — он может разгоняться до 2 Махов (около 2,4 тыс. км/ч) и поднимать груз до 8 тонн. Однако самолет итальянских ВВС все же обладает высокой скрытностью и считается самым незаметным воздушным судном в мире.
Впрочем, случай в небе над Балтийским море сыграл не в пользу F-35, констатировали аналитики Sohu. Во многом провал военных НАТО связан с мастерством российских пилотов, которые выбрали крайне неудобный для истребителя угол захода.
«Итальянский пилот в конечном итоге оказался в невыгодном положении и был вынужден сменить курс. Российские пилоты в очередной раз продемонстрировали свою храбрость и доказали, что россиян не зря принято считать боевой нацией», — подытожили журналисты Sohu.
Ранее истребители Су-30 сопроводили самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Как уточнили в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны), госграница нарушена не была.
#Видео Вечером 6 июля истребители #Су30СМ из состава дежурных сил морской авиации и #ПВО Черноморского флота были подняты в воздух для сопровождения самолета Boeing #P8Poseidon над водами Черного моря#ЧерноморскийФлот #ВВС #Сопровождение #Самолеты #ЧерноеМоре #АрмияРоссии pic.twitter.com/84EpX1DCPT— Минобороны России (@mod_russia) July 7, 2021
Сейчас в черноморском регионе проводятся военные учения Sea Breeze 2021. В них участвуют Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния и другие страны. В общей сложности задействованы около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронетехники и автомобилей.