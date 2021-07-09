Sohu: храбрость пилота Су-30 ВКС РФ обратила в бегство истребитель НАТО над Балтикой

В попытках перехватить российский самолет над Балтийским морем западные военные выставили себя на посмешище. Находчивость пилотов из РФ обратила в бегство истребитель-невидимку F-35, который по некоторым показателям превосходит Су-30 отечественных ВКС. Такое мнение выразили эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики обратили внимание, что после распада СССР значительная часть боевой техники перешла к России. Причем речь идет не только о ядерном арсенале, танках и кораблях, но и о напряженных отношениях с НАТО. Альянс не перестает оказывать давление на Москву, как во времена холодной войны.

Федеральное агентство новостей /

Об этом говорит возросшее число военных провокаций вблизи российских границ. Так, например, не так давно над Балтийским морем НАТО в очередной раз попытался продемонстрировать свою силу.

«Российский транспортный самолет Ан-12 столкнулся с преследованием со стороны истребителя F-35 итальянских ВВС над Балтийским морем», — рассказали в Sohu.

Несмотря на то, что инцидент произошел несколько месяцев назад, информация о нем появилась недавно, указали китайские обозреватели. По их словам, итальянский самолет попытался перехватить российский, однако последнему на помощь пришел истребитель ВКС РФ Су-30.

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«Су-30 вынудил истребитель итальянских ВВС отступить, что позволило обезопасить дальнейший полет Ан-12», — объяснили эксперты из Китая.

В Sohu подчеркнули, что российский истребитель Су-30 не уступает по скорости и силе F-35 — он может разгоняться до 2 Махов (около 2,4 тыс. км/ч) и поднимать груз до 8 тонн. Однако самолет итальянских ВВС все же обладает высокой скрытностью и считается самым незаметным воздушным судном в мире.

Впрочем, случай в небе над Балтийским море сыграл не в пользу F-35, констатировали аналитики Sohu. Во многом провал военных НАТО связан с мастерством российских пилотов, которые выбрали крайне неудобный для истребителя угол захода.

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«Итальянский пилот в конечном итоге оказался в невыгодном положении и был вынужден сменить курс. Российские пилоты в очередной раз продемонстрировали свою храбрость и доказали, что россиян не зря принято считать боевой нацией», — подытожили журналисты Sohu.

Ранее истребители Су-30 сопроводили самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Как уточнили в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны), госграница нарушена не была.

Сейчас в черноморском регионе проводятся военные учения Sea Breeze 2021. В них участвуют Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния и другие страны. В общей сложности задействованы около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронетехники и автомобилей.