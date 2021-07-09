На 51-м году жизни скончался телеведущий Алексей Каминанте

Ведущий телеканала РЕН ТВ Алексей Каминанте умер в Москве. Причина смерти известного журналиста не уточняется.

Информация о смерти телевизионного деятеля появилась на официальном сайте телекомпании. Зрителям Алексей Каминанте стал известен благодаря передаче про путешествия "Невероятно интересные истории", которую мужчина вел в эфире РЕН ТВ.

Каминанте облетел почти 80 стран, был бывалым путешественником и опытным и харизматичным ведущим. Коллеги журналиста с горечью отозвались о его смерти, назвав журналиста энергичным, жизнерадостным человеком, а также смелым исследователем.