Лавров и Лапид обсудили ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Израиля Яир Лапид провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

Стороны по телефону обсудили ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также поговорили об урегулировании ситуации вокруг Сирии Израилем и Палестиной. Кроме того, министры рассмотрели график предстоящих двусторонних контактов.

"Обсужден график предстоящих двусторонних контактов", — сообщили в министерстве.

Также Лавров поздравил Лапида с вступлением в должность. Он сообщил о готовности России к совместной работе с Израилем по различным вопросам.