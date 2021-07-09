Проект «Троеморье» станет воплощением принципа США «разделяй и властвуй»

Соединенные Штаты Америки и их союзники в Восточной Европе развивают «Инициативу трех морей» чтобы создать санитарный кордон между Россией с Китаем и странами Старой Европы.

Такое мнение в разговоре с изданием Baltnews высказал политолог, доцент Финансового университета при российском правительстве Леонид Крутаков, комментируя начало саммита участников «Инициативы трех морей», который 8-9 июля проходит в Болгарии.

В Софию для участия в саммите прибыли высокопоставленные представители 12 стран, в том числе и главы государств, а также представители партнеров проекта – США, ФРГ и Европейской комиссии.

По словам Леонида Крутакова, именно Соединенные Штаты Америки стоят за самой идеей «Троеморья», так как Вашингтон хочет отгородить Россию и Китай от всего стального мира, чтобы сохранить за собой контроль над глобальными торговыми путями.

Украина, страны Балтии и Польша, вместо того, чтобы использовать свое выгодное географическое положение и стать мостом между Востоком и Западом, превращаются в противотанковый ров, заявил политолог.

«Мы же не забыли, что еще Черчилль называл Польшу "европейской гиеной". Поэтому США играют на амбициях Польши, Украины и лепят из этих лимитрофов политических монстров», — напомнил Крутаков.

vk.com / Леонид Крутаков

При этом он объяснил, что именно позиция Польши в свое время помешала Евросоюзу состояться как единому политическому субъекту, так как не было никаких других препятствий для принятия в Евросоюзе единой конституции. Речь по сути шла о создании Соединенных Штатов Европы, но в результате Евросоюз по-прежнему остается конгломератом национальных государств, которые соединены между собой не идеями, а институтами. Этот конгломерат пытается как-то действовать внутри себя, но на деле блокирует действия национальных администраций, так как Берлин или Париж не могут даже принять суверенное решение, если оно не одобрено всем Евросоюзом. Франция и Германия не могут действовать как политические субъекты. То есть этот конгломерат – это по сути смирительная рубашка, объяснил политолог.

А задача США как раз и заключается в том, чтобы сохранять островной принцип существования Евросоюза, тем более, что все ключевые европейские проливы и водные коммуникации контролируются американскими военными базами или их союзниками. Таким образом Вашингтон использует принцип «разделяй и властвуй» для того, чтобы регулировать мировую экономику.

Федеральное агентство новостей /

И в эту концепцию органично вписывается проект создания буферной зоны на востоке Европы, которая станет санитарным кордоном, оделяющим Старую Европу от России и Китая.

«Для США и англосаксонского мира принципиально сохранение конструкции островного принципа, — подчеркнул Крутаков. — То есть сегодня, несмотря на географическую целостность Евразии, весь торговый оборот Европы и Азии построен по морскому принципу, как будто это два далеких друг от друга острова. Посередине — колоссальная зона неопределенности в виде России, Ближнего Востока и Средней Азии».

Китайский проект «Пояс и путь» а также российская инициатива ЕврАзЭС были нацелены как раз на идентификацию этой зоны и создание зоны единого порядка и единых правовых норм – налоговых и таможенных. Все это даст возможность использовать транзитные преимущества и ресурсы данной территории, заключил политолог.