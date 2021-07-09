Баллак оценил выступление сборной Украины на Евро-2020

Полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак высказался об игре украинской национальной команды на 16-м чемпионате Европы.

Михаэль Баллак в интервью агентству DPA заявил, что считает приятным сюрпризом выступление сборных Дании, Украины и Чехии на 16-м чемпионате Европы. Экс-полузащитник "Баварии" и "Челси" подчеркнул, что эти национальные команды добились успеха "с помощью простых футбольных приемов". Кроме того, Баллак отметил, что сборные Англии и Италии имеют равные шансы на победу в финале Евро-2020.

Континентальное футбольное первенство завершится 11 июля. Матч сборных Англии и Италии пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли". Игру обслужит бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом из Нидерландов.