Премьер Украины раскрыл стратегию против проекта "Северный поток — 2"

Украина будет препятствовать запуску газопровода "Северный поток — 2" и располагает стратегией, которая может его заблокировать, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Официальный Киев провозгласил проект "СП-2" "энергетическим оружием" России против Украины и намерен добиться если не срыва завершения проекта, то хотя бы незапуска трубопровода. По мнению Шмыгаля, этого можно достичь, если подключить к процессу как можно больше третьих стран — самостоятельно Украина этого не сделает.

"Поэтому мы продолжаем и будем продолжать противодействовать его реализации и будем привлекать как можно больше сторон к этому процессу", — заявил украинский премьер в беседе с каналом LRT.

Стратегия Киева против "Северного потока — 2" будет заключаться в призывах к странам ЕС в соответствии с положениями Третьего энергетического пакета блокировать доступ "Газпрома" к надземной части системы — трубопроводам OPAL и EUGAL.