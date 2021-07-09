Пять европейских НПО признали нежелательными в России

Пять зарубежных неправительственных организаций признаны в России нежелательными, решение об этом вынесло Министерство юстиции РФ.

Так, в перечень попали "Фонд Ходорковского", "Фонд Будущее России" и "Оксфордский российский фонд", офисы которых находятся в Великобритании, а также французская НПО "Европейский выбор" и чешская "Компания свободы информации, з.с."

"9 июля 2021 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены указанные иностранные неправительственные организации", — говорится на сайте ведомства.

Ранее все организации, кроме чешской "Компании свободы информации, з.с.", были признаны в России нежелательными по решению Генпрокуратуры РФ. Отмечалось, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.