Певица МакSим не задышала самостоятельно после отключения от ЭКМО

Известная российская исполнительница МакSим (Марина Максимова) до сих пор не восстановилась от болезни и не может пока дышать самостоятельно без ЭКМО.

Врачи попытались отключить артистку от аппарата, который искусственно насыщает кровь кислородом. Однако организм звезды не справился и не задышал самостоятельно, после чего ее вновь вернули к ЭКМО. Информацию об этом сообщает источник Telegram-канала Mash.

Состояние артистки оценивается как тяжелое, но при этом стабильное. Врачи пока не берутся давать никаких прогнозов, поскольку в любой момент Максимовой может стать как хуже, так и лучше.