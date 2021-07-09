"Спутник V", учения НАТО и COVID-19: гости "Патриота" обсудят главные темы недели

Гости медиацентра "Патриот" обсудят вакцину "Спутник V", смертность от COVID-19 и учения НАТО Sea Breeze. Беседа пройдет в пресс-клубе "Петербургский уикенд" в субботу, 10 июля.

Главные темы повестки дня в медиацентре "Патриот" обсудят ведущий радио "Маяк" Игорь Ружейников, заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, а также российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко и эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков. О предстоящем мероприятии пишет ФАН.

Эксперты пресс-клуба "Петербургский уикенд" побеседуют на тему дискриминации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, бегство НАТО из Афганистана, учения Sea Breeze, французское шампанское, уровень смертности от COVID-19 и темпы вакцинации в России.