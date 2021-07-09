Российский фильм "Почтальон" получил приз молодых талантов в Каннах

Короткометражный фильм "Почтальон" российского режиссера Клима Тукаева получил главную награду в конкурсе молодых талантов в рамках Каннского кинофестиваля.

Сюжет картины рассказывает о почтальоне, который переживает апокалипсис в безлюдном городе. Он продолжает разносить письма, рассчитывая, что однажды встретится с выжившими.

Всего в конкурсе участвовало 15 короткометражных проектов, которые отобрали из более чем 900 заявок из 60 стран. Киноленты Bagman Яна Келлнера и Speaking in Flowers Николины Стербет заняли второе и третье места.