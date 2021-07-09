Вкус победы. Как маршал Жуков скрывал свою любовь к Coca-Cola

В 2018 году в Токио презентовали новый вид Coca-Cola, у которой не было ни цвета, ни калорий, а во вкусе присутствовала освежающая нотка лимона. Однако, как оказалось, разработка не была уникальной. Прозрачный напиток был создан компанией задолго до того в условиях строгой секретности по заказу знаменитого советского маршала Георгия Жукова, сообщает издание Business Insider.

«Маршал победы» СССР над гитлеровской Германий якобы полюбил напиток в период войны. К числу ярых поклонников Coca-Cola историки приписывают и американского генерала Дуайта Эйзенхауэра, который, к слову, впоследствии стал 34-м президентом США.

Во время Второй мировой он сначала заказал для своих солдат три миллиона бутылок, а после и вовсе наладил производство напитка. Всего за годы войны военные опустошили пять миллиардов бутылок.

По легенде, именно Эйзенхауэр впервые дал попробовать газировку маршалу Жукову во время личной встречи. Советскому полководцу настолько он понравился, что даже после начала холодной войны, отказаться от него военный не смог. Опасаясь, что империалистический продукт в руках советского военачальника воспримут критически, Жуков попросил американцев создать для него бесцветную газировку.

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Первым к кому обратился полководец стал генерал Марк Уэйн Кларк, который в послевоенные годы командовал американским сектором оккупированной Австрии. Тот передал просьбу действующему тогда президенту США Гарри Трумэну. А уже он связался с председателем Coca-Cola Джеймсом Фарли.

После технический руководитель компании оперативно нашел химика, который сумел нейтрализовать окраску напитка. Далее, опять же по просьбе Жукова, производство бесцветной «Кока-колы» было налажено на территории Австрии, занятой американцами. Известно, что первая партия, доставленная полководцу в СССР, состояла из полсотни ящиков.

В целях конспирации напиток разливали в прозрачные стеклянные бутылки с белой крышкой, в центре которой была изображена красная звезда. По замыслу военачальника, так американскую газировку можно было выдавать за водку. Впрочем, проверять посылки Жукова никто так и не осмелился, и тайное стало явным лишь спустя десятилетия.