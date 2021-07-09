Кокорин раньше остальных вернулся из отпуска в расположение "Фиорентины"

Футболист сборной России и итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин раньше всех прибыл во Флоренцию из отпуска в расположение клуба.

Такое решение 30-летний форвард принял в связи с тем, чтобы как можно быстрее восстановиться от последствий полученной травмы крестообразных связок, полученной в марте 2018 года, передает "Спорт-Экспресс".

Александр Кокорин пополнил состав итальянской "Фиорентины" в январе текущего года. Боссы "фиалок" договорились о переходе игрока из "Спартака" за 5 млн евро. Кокорин принял участие в четырех матчах, в которых не записал на свой счет результативных действий.