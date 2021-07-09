Пик неодобрения активности Навального в России зафиксировала "Левада-центр"

Рейтинги осужденного блогера Алексей Навального продолжают свое падение, впервые с 2013 года недовольство его деятельностью достигло максимума среди россиян.

По мнению прозападных социологов, причина кроется в критике со стороны СМИ и жестких подавлениях незаконных акций, а не в ошибках Навального и его соратников, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее небезызвестное НКО "Левада-центр"1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) поделилась итогами опроса об отношении граждан России к Алексею Навальному. Участниками исследования стали 1630 человек в возрасте от 18 лет и старше, оно проводилось с 24 по 30 июня 2021 года в 137 населенных пунктах страны.

Полученные данные показали снижение одобрения деятельности Навального в России. Если осенью прошлого года работу блогера поддерживала пятая часть россиян, то в июне такой показатель снизился до 14%. Что касается неодобрения его активности, то оно возросло соответственно с 50% до 62%.

Больше всего деятельность Навального одобряют лица в возрасте от 18 до 24 лет — 24% респондентов. Меньше всего ему симпатизируют участники опроса в возрасте от 55 лет и старше — 8% заявили об одобрении, 67% признались, что не поддерживают осужденного.

1 НКО, выполняющая функции иностранного агента в России