Аналитик Мендкович рассказал, по кому сильнее всего ударит выход США из Афганистана

Пентагон фактически признал свою капитуляцию после решения вывести ВС США из Афганистана, уверен глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Вашингтон принял решение ввести в Афганистан войска в 2001 году для борьбы с радикальным движением "Талибан"1 (запрещено в России). В 2020 году минобороны Соединенных Штатов подписало с талибами мирное соглашение, приняв их условия — ВС США силы должны покинуть территорию страны. Подобное решение ударит по многим людям, сообщил Мендкович на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот".

"Поэтому, да, американцы проиграли эту войну, НАТО показала свою неэффективность по обеспечению региональной безопасности", — подчеркнул он.

Сильнее всего пострадают те жители Афганистана, которые все это время активно сотрудничали с Вашингтоном. Им некуда бежать, в отличие от американцев, и их наверняка ждут репрессии. Пентагон фактически сдал своих союзников талибам, которые ежедневно захватывают новые районы центральноазиатской страны. Кабул может быть взят до конца 2021 года, считает аналитик.

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Уже сейчас поступает информация о преследовании переводчиков. Президент Афганистана Ашраф Гани может попытаться спасти свою жизнь, подписав акт капитуляции. Тогда ему удастся покинуть территорию страны, выразил уверенность Мендкович.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации