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Две большие разницы. Критикам присоединения Крыма показали трассу «Таврида»

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Две большие разницы. Критикам присоединения Крыма показали трассу «Таврида»

Известный блогер из Севастополя Олег Агеев на простом примере показал, с кем крымчанам лучше живется — с Украиной или Россией. Так он ответил на непрекращающуюся антироссийскую риторику в западных СМИ.

На этот раз блогерские изыскания завели мужчину на станцию Таврида в Крыму. Прямо на автодороге, соединяющей Керчь, Симферополь и Севастополь, мужчина продемонстрировал разницу между Киевом и Москвой.

Он обратил внимание, что так называемое «президентское шоссе» украинские лидеры строили 15 лет. Однако за это время было проложено лишь восемь километров всей трассы.

Крымчанин на простом примере показал, почему полуострову лучше с РФ, а не Украиной
wikipedia.org  / Lixey / CC BY-SA 3.0

После присоединения полуострова к России строительство Тавриды возобновилось в 2017 году. За четыре года власти проложили четырехполосную дорогу длиной в 250 км. Официально трассу открыли в конце августа прошлого года.

Ранее зампредседателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов сообщил, что до Евпатории скоро можно будет доехать из Симферополя за 35-40 минут. По его словам, второй этап строительства трассы «Симферополь — Евпатория — Мирный» стартует уже в ноябре этого года.

«Дорога пройдет в обход города Саки, где сейчас образовываются большие пробки из-за многочисленных автотуристов», — пояснил Кабанов.

Плановый срок сдачи объекта, по словам Кабанова, — 2024 год. 

Сейчас в Крыму продолжается ликвидация последствий наводнений — на прошлой неделе полуостров накрыл мощный циклон. В некоторых районах выпала трехмесячная норма осадков. Как сообщил в конце июня глава республики Сергей Аксенов, ущерб от ливней и подтоплений в регионе составляет около 12,5 млрд рублей.

Крымчанин на простом примере показал, почему полуострову лучше с РФ, а не Украиной
Федеральное агентство новостей  / 

Впрочем, по его словам, туристы уже могут отдыхать на полуострове. Кроме того, из-за непогоды наполнились все водохранилища республики — по сведениям «Известий», запаса воды хватит на ближайшие два года.

Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам общекрымского референдума, в котором за присоединение проголосовали 96,77% жителей региона.