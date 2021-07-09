Две большие разницы. Критикам присоединения Крыма показали трассу «Таврида»

Известный блогер из Севастополя Олег Агеев на простом примере показал, с кем крымчанам лучше живется — с Украиной или Россией. Так он ответил на непрекращающуюся антироссийскую риторику в западных СМИ.

На этот раз блогерские изыскания завели мужчину на станцию Таврида в Крыму. Прямо на автодороге, соединяющей Керчь, Симферополь и Севастополь, мужчина продемонстрировал разницу между Киевом и Москвой.

Он обратил внимание, что так называемое «президентское шоссе» украинские лидеры строили 15 лет. Однако за это время было проложено лишь восемь километров всей трассы.

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После присоединения полуострова к России строительство Тавриды возобновилось в 2017 году. За четыре года власти проложили четырехполосную дорогу длиной в 250 км. Официально трассу открыли в конце августа прошлого года.

Ранее зампредседателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов сообщил, что до Евпатории скоро можно будет доехать из Симферополя за 35-40 минут. По его словам, второй этап строительства трассы «Симферополь — Евпатория — Мирный» стартует уже в ноябре этого года.

«Дорога пройдет в обход города Саки, где сейчас образовываются большие пробки из-за многочисленных автотуристов», — пояснил Кабанов.

Плановый срок сдачи объекта, по словам Кабанова, — 2024 год.

Сейчас в Крыму продолжается ликвидация последствий наводнений — на прошлой неделе полуостров накрыл мощный циклон. В некоторых районах выпала трехмесячная норма осадков. Как сообщил в конце июня глава республики Сергей Аксенов, ущерб от ливней и подтоплений в регионе составляет около 12,5 млрд рублей.

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, по его словам, туристы уже могут отдыхать на полуострове. Кроме того, из-за непогоды наполнились все водохранилища республики — по сведениям «Известий», запаса воды хватит на ближайшие два года.

Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам общекрымского референдума, в котором за присоединение проголосовали 96,77% жителей региона.