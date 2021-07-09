Алексей Журавлев назвал удручающим здравоохранение в Новосибирске после рабочего визита

Депутат Государственной думы от партии "Родина" Алексей Журавлев посетил с рабочим визитом Новосибирск. Парламентарий встретился с губернатором области и обсудил ключевые проблемы.

Журавлев прокомментировал текущее состояние научного и промышленного центра, а также его благоустроенность. Как отметил депутат, у города нет заботливого хозяина и толкового управленца, что очень бросается в глаза.

"Туриста и местного жителя встречают пыль, разбитые дороги, неустроенные фасады домов вдоль улиц. Это создает определенное негативное впечатление о Новосибирске", — заявил Журавлев.

По словам парламентария, Новосибирск — самый грязный город из всех, что он увидел на пути от Урала до Западной Сибири. Впрочем, спикер отметил, что с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым можно вести конструктивный диалог, поскольку он не оставляет без внимания запросы областного депутатского корпуса и реагирует на обращения муниципальных депутатов. Алексей Журавлев также высказался по поводу удручающего состояния здравоохранения в столице Сибирского федерального округа и пообщался со школьниками из трудового лагеря.

"Страна и Родина у вас одна, ребята, ее нельзя никогда предавать. Ни в помыслах, ни в делах. Родину нужно любить", — обратился Журавлев к юным сибирякам.

В течение месяца ребята помогали красить фасады, убирать мусор и выполняли другие хозяйственные работы в городе под управлением своего куратора. Лидер партии "Родина" пожелал школьникам хорошего окончания каникул.