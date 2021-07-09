Заседание суда по делу MH17 в Нидерландах привело к случайному раскрытию представленных США сведений, отметил австралийский журналист Джон Хелмер.

На слушаниях, которые состоялись 8 июля, судья Хендрик Стинхейс раскрыл секретную информацию США по делу о крушении малайзийского "Боинга". Он заявил, что американская сторона так и не предоставила разведке Нидерландов никаких спутниковых снимков, пишет "ПолитРоссия".

Обещанные Вашингтоном изображения были заменены кратким изложением выводов специалистов из США. Хелмер предположил, что заключение американцев могло быть основано на материалах Службы безопасности Украины, которые были сфабрикованы.

Также журналист отметил, что голландский суд впервые назвал имя единственного чиновника, утверждавшего, что он видел доказательства по делу MH17. Речь шла об офицере разведке США по имени Столуорти, поставившим свою подпись под не имеющим никакого веса секретным меморандумом.