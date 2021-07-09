Адвокаты обжалуют признание ФБК экстремистской организацией

Защита обжаловала решение Московского городского суда о признании экстремистскими организациями "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК1) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ1).

Юристы подали жалобу на решение Мосгорсуда по делу ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России), ФЗПГ (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) и Штабов Навального3 (являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны).

После рассмотрения жалобы станет понятно, будут ли указанные организации считаться на территории страны экстремистскими, рассказала адвокат организации "Команды 29" Валерия Ветошкина, которая оказывает этим объединениям правовую помощь. Документ рассмотрит Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Пока неизвестно, когда пройдет заседание. Ранее Мосгорсуд признал ФБК, ФЗПГ и общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими. По нему организации должны быть ликвидированы, их деятельность запрещена.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России

3 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны