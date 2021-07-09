Опубликован полный календарь регулярного чемпионата КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала полное расписание матчей регулярного чемпионата сезона 2021-2022. В матче открытия сыграют "Авангард" и ЦСКА.

Всего команды проведут 56 матчей в "регулярке". В конце января чемпионат Континентальной хоккейной лиги будет приостановлен на месяц в связи с подготовкой сборной России по хоккею к Зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 1 марта 2022 года. Матчи раунда плей-офф начнутся тремя днями позже. Финал розыгрыша Кубка Гагарина, в случае необходимости, завершится 30 апреля 2022 года.