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Опубликован полный календарь регулярного чемпионата КХЛ

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Опубликован полный календарь регулярного чемпионата КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала полное расписание матчей регулярного чемпионата сезона 2021-2022. В матче открытия сыграют "Авангард" и ЦСКА.

Всего команды проведут 56 матчей в "регулярке". В конце января чемпионат Континентальной хоккейной лиги будет приостановлен на месяц в связи с подготовкой сборной России по хоккею к Зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 1 марта 2022 года. Матчи раунда плей-офф начнутся тремя днями позже. Финал розыгрыша Кубка Гагарина, в случае необходимости, завершится 30 апреля 2022 года.