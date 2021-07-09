Норвежские женщины пожаловались на резкий рост груди после вакцинации Pfizer

Жительницы Норвегии рассказали в социальных сетях, что после вакцинации препаратом Pfizer, они заметили необычный побочный эффект.

Одна из гражданок Норвегии рассказала, что после процедуры вакцинации Pfizer она заметила значительное увеличение груди. Об этом она поделилась в TikTok. После этого пользователь получила множество комментариев с подобными историями. Специалисты объяснили, что после инъекции могут увеличиваться лимфатические узлы, а из-за этого грудь визуально может увеличиться в размерах.