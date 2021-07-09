На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за миллионных долгов по зарплатам

Вот уже второй день подряд шахтеры перекрывают дорожное движение в Кировоградской области Украины. Рабочие требуют погасить перед ними миллионные долги по зарплатам. Об этом в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

На трассу рядом с поселком Смолино выходят представители трудовых коллективов шахт «Смолинское», «Новоконстантиновская» и «Ингульская». Они требуют от местной и центральной власти, а также администрации предприятия «Восток ГОК» рассчитаться с ними по долгам и обеспечить устойчивую работу организации.

«Продолжался всю ночь, продолжается сейчас и становится активнее протест работников шахт. Уставшие из-за неуверенности в завтрашнем дне люди требуют обеспечить устойчивую работу предприятия и выплатить им зарплатный долг, который на сегодня достиг 90 миллионов гривен [более 245 млн руб.]», — отметил Волынец.

Глава профсоюза уточнил, что протестующие пропускают спецтранспорт, автомобили с детьми, беременными и пожилыми людьми.