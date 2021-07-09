Украинский политолог исключил выплату компенсаций Зеленскому за "СП-2"

Президент Украины Владимир Зеленский не получит никакие компенсации за "Северный поток — 2". Об этом заявил руководитель центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев.

Украинский эксперт уверен, что Зеленский не добьется компенсаций за потерю поступлений от транзита российского газа после запуска газопровода "СП-2". По его словам, Берлин уже не играет роли, которая была в начале "нормандского формата". Европейцы приняли решение, и Германия должна стать газовым энергетическим хабом.

"Ни о каких компенсациях речи быть не может", — подчеркнул политолог в эфире местного телеканала.

Золотарев назвал это абсолютно фантастическим вариантом. Однако канцлер Германии Ангела Меркель может сохранить пристойный объем транзита газа, поскольку коммуницирует с президентом России Владимиром Путиным чаще, чем с Зеленским, заключил эксперт.

Украина усомнилась в завершении строительства "Северного потока — 2", писал сайт 360tv.ru. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль назвал достройку проекта "беспочвенными слухами".