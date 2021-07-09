«Удар под дых». Санду одним решением оттолкнула Приднестровье от Молдовы

Экс-президент Молдавии Игорь Додон, возглавляющий Партию социалистов, призвал сторонников готовиться к массовым протестам. Причиной стало решение Апелляционной палаты (АП) Кишинева за два дня до парламентских выборов сократить число избирательных участков для жителей непризнанного Приднестровья с 41 до 12.

«Обращаюсь к своим коллегам и сторонникам: будьте готовы в течение следующих 24 часов выйти на массовые протесты. Возможно, уже завтра мы придем к ЦИКу и офисам партий, которые хотят ограничить право голоса», — цитирует Додона ТАСС.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Ранее о соответствующем поручении Центральной избирательной комиссии объявил в Facebook лидер партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе. По его словам, ЦИК якобы не может контролировать на этих участках прозрачность голосования.

Центризбирком Молдавии уже пообещал оспорить решение нижестоящей инстанции в Высшей судебной палате. Сейчас у здания органа собрались тысячи сторонников блока Додона и лидера Партии коммунистов Владимира Воронина.

И. о. вице-премьера по реинтеграции Молдавии Ольга Чеботарь посетовала, что жители Приднестровья подвергаются дискриминации и ущемляются в правах на голос.

«И мы говорим о реинтеграции страны? Есть впечатление, что некоторые политики забыли, что левый берег Днестра — это часть Республики Молдова. Уважаемые политики, реинтеграции страны невозможно добиться путем ненависти и разделения граждан на хороших и плохих», — призвала Чеботарь.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В 2020 году правые политические силы также пытались помешать приднестровским избирателям проголосовать на президентских выборах. Тогда активисты из Партии действия и солидарности, которую основала действующий молдавский лидер Майя Санду, заблокировали 42 участка.

При этом молдавский ЦИК смирился и с недавним решением окончательно закрыть три избирательных участка в регионе, напомнила в разговоре с «Политикой Сегодня» профессор РАНХиГС, доктор политических наук Наталья Харитонова. Вероятно, в тот момент Партия социалистов понадеялась, что больше никаких ограничений на будущих выборах к приднестровцам применяться не будет.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

«Но надежды не оправдались, правые силы нанесли удар под дых Партии социалистов и их союзникам. Очевидно, когда эта ситуация разыгрывалась, руководство страны опиралось на данные президентских выборов 2020 года. Тогда за Санду проголосовало всего лишь 15%», — объяснила Харитонова.

Опасения правящей партии понятны — нет сомнений, что население Приднестровья (если их допустят на все 41 участок) проголосуют за избирательный блок социалистов и коммунистов, подчеркнула профессор. Однако такой расклад не устраивает Запад.

«Поэтому ситуация была разыграна в последний момент. Несмотря на то, что ЦИК обещает ситуацию урегулировать, времени не остается, завтра уже 10 июля, а выборы 11-го. Есть все основания полагать, что это останется всего лишь обещанием. Реакция Додона была абсолютно предсказуемой, хотя я думаю, что для него это было полной неожиданностью. В любом случае он постарается выжать максимум из этой ситуации в плане собственного пиара», — поделилась мнением собеседница издания.

wikipedia.org / European People's Party / CC BY 2.0

По словам Харитоновой, молдавские власти в очередной раз продемонстрировали, что мнение жителей непризнанной республики их мало волнует.

«Население Приднестровья убедилось, что их голоса, их мнение на правом берегу [Днестра] никому не интересно. Когда такое решение принимается молниеносно, ни с кем не согласуется даже внутри страны, понятно, что тем более никто не будет ничего никогда согласовывать в плане политического процесса с левым берегом Днестра. Это в очередной раз отталкивает Тирасполь от Кишинева», — подытожила собеседница «ПС».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела в решении АП Молдавии западный след. Она обвинила представителей США и Евросоюза в активных попытках вмешаться в предвыборную кампанию в республике.

Telegram / Мария Захарова

«МИД РФ неоднократно обращал внимание на недопустимость откровенно ангажированных заявлений и комментариев с выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны. Результатом стало обострение внутриполитической ситуации в Молдавии и поляризация общества», — отметила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразила надежду, что выборы пройдут в «спокойной атмосфере» и с учетом норм внутреннего законодательства и международного права.

Досрочные парламентские выборы в Молдавии назначены на 11 июля. Их проводят из-за политического кризиса в стране. После победы в президентской гонке Санду добилась отставки правительства и заблокировала формирование нового кабмина.

По последним опросам общественного мнения, высокие позиции в грядущей кампании имеют президентская партия, а также блок социалистов и коммунистов. Жители Приднестровья традиционно отдают свой голос за политические силы, желающие укрепить отношения с Россией.