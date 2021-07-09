«Удар под дых». Санду одним решением оттолкнула Приднестровье от Молдовы

Экс-президент Молдавии Игорь Додон, возглавляющий Партию социалистов, призвал сторонников готовиться к массовым протестам. Причиной стало решение Апелляционной палаты (АП) Кишинева за два дня до парламентских выборов сократить число избирательных участков для жителей непризнанного Приднестровья с 41 до 12.
«Обращаюсь к своим коллегам и сторонникам: будьте готовы в течение следующих 24 часов выйти на массовые протесты. Возможно, уже завтра мы придем к ЦИКу и офисам партий, которые хотят ограничить право голоса», — цитирует Додона ТАСС.
Ранее о соответствующем поручении Центральной избирательной комиссии объявил в Facebook лидер партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе. По его словам, ЦИК якобы не может контролировать на этих участках прозрачность голосования.
Центризбирком Молдавии уже пообещал оспорить решение нижестоящей инстанции в Высшей судебной палате. Сейчас у здания органа собрались тысячи сторонников блока Додона и лидера Партии коммунистов Владимира Воронина.
И. о. вице-премьера по реинтеграции Молдавии Ольга Чеботарь посетовала, что жители Приднестровья подвергаются дискриминации и ущемляются в правах на голос.
«И мы говорим о реинтеграции страны? Есть впечатление, что некоторые политики забыли, что левый берег Днестра — это часть Республики Молдова. Уважаемые политики, реинтеграции страны невозможно добиться путем ненависти и разделения граждан на хороших и плохих», — призвала Чеботарь.
В 2020 году правые политические силы также пытались помешать приднестровским избирателям проголосовать на президентских выборах. Тогда активисты из Партии действия и солидарности, которую основала действующий молдавский лидер Майя Санду, заблокировали 42 участка.
При этом молдавский ЦИК смирился и с недавним решением окончательно закрыть три избирательных участка в регионе, напомнила в разговоре с «Политикой Сегодня» профессор РАНХиГС, доктор политических наук Наталья Харитонова. Вероятно, в тот момент Партия социалистов понадеялась, что больше никаких ограничений на будущих выборах к приднестровцам применяться не будет.
«Но надежды не оправдались, правые силы нанесли удар под дых Партии социалистов и их союзникам. Очевидно, когда эта ситуация разыгрывалась, руководство страны опиралось на данные президентских выборов 2020 года. Тогда за Санду проголосовало всего лишь 15%», — объяснила Харитонова.
Опасения правящей партии понятны — нет сомнений, что население Приднестровья (если их допустят на все 41 участок) проголосуют за избирательный блок социалистов и коммунистов, подчеркнула профессор. Однако такой расклад не устраивает Запад.
«Поэтому ситуация была разыграна в последний момент. Несмотря на то, что ЦИК обещает ситуацию урегулировать, времени не остается, завтра уже 10 июля, а выборы 11-го. Есть все основания полагать, что это останется всего лишь обещанием. Реакция Додона была абсолютно предсказуемой, хотя я думаю, что для него это было полной неожиданностью. В любом случае он постарается выжать максимум из этой ситуации в плане собственного пиара», — поделилась мнением собеседница издания.
По словам Харитоновой, молдавские власти в очередной раз продемонстрировали, что мнение жителей непризнанной республики их мало волнует.
«Население Приднестровья убедилось, что их голоса, их мнение на правом берегу [Днестра] никому не интересно. Когда такое решение принимается молниеносно, ни с кем не согласуется даже внутри страны, понятно, что тем более никто не будет ничего никогда согласовывать в плане политического процесса с левым берегом Днестра. Это в очередной раз отталкивает Тирасполь от Кишинева», — подытожила собеседница «ПС».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела в решении АП Молдавии западный след. Она обвинила представителей США и Евросоюза в активных попытках вмешаться в предвыборную кампанию в республике.
«МИД РФ неоднократно обращал внимание на недопустимость откровенно ангажированных заявлений и комментариев с выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны. Результатом стало обострение внутриполитической ситуации в Молдавии и поляризация общества», — отметила Захарова.
Представитель российского внешнеполитического ведомства выразила надежду, что выборы пройдут в «спокойной атмосфере» и с учетом норм внутреннего законодательства и международного права.
Досрочные парламентские выборы в Молдавии назначены на 11 июля. Их проводят из-за политического кризиса в стране. После победы в президентской гонке Санду добилась отставки правительства и заблокировала формирование нового кабмина.
По последним опросам общественного мнения, высокие позиции в грядущей кампании имеют президентская партия, а также блок социалистов и коммунистов. Жители Приднестровья традиционно отдают свой голос за политические силы, желающие укрепить отношения с Россией.