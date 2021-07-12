«Водная блокада» Украины пробита. Северо-крымский канал наполнился до краев

Мощный циклон, затопивший накануне несколько городов Краснодарского края, а позже и Дагестана, оказался спасением для жителей Крыма. Обильные осадки переполнили обмелевший семь лет назад Северо-Крымский канал (СКК) и прервали «водную блокаду», организованную властями Украины.

Отметим, до 2014 года канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде, однако после возвращения Крыма в состав России, обиженное руководство Украины, построило дамбу, чтобы перекрыть поток из Днепра. В республику пришла засуха, жители стали получать воду по расписанию, а правительство РФ стало ежегодно инвестировать миллионы рублей в строительство водозаборов и трубопроводов.

Сегодня на YouTube-канале блогера Игоря Корсакова появилось видео, на котором видно, что Северо-Крымский канал до краев наполнен чистой дождевой водой. По словам обозревателя, в СКК она поступает из реки Биюк-Карасу и трех водозаборов, в каждом из которых по 12 скважин.

Отметим, после начала «водной блокады» в русле Северо-Крымского канала была построена насыпная дамба, которая не позволяет воде уходить на север, а перенаправляет живительную влагу в самую засушливые города полуострова: Феодосию, Судак, Щелкино, Ленино и Керчь.

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

«В реке Биюк-Карасу воды стало больше. Это лично мое впечатление. Воды много, русло заполнено почти до краев. Была построена специальная перемычка, 50-70 метров канала, за счет чего теперь река Биюк-Карасу тоже впадает в Северо-Крымский канал и смешивается с водами трех водозаборов. Пока воду сбрасывают в Северо-Крымский канал, чтобы направить в Феодосийское и Керченское водохранилища, из которых она идет во многие населенные пункты. Конечно, когда запустят водовод, потерь воды можно будет практически полностью избежать. Сейчас они все еще есть, хоть и небольшие. Связаны они с фильтрацией и испарениями. Но пока других вариантов нет », – рассказал блогер.

Автор видео подчеркнул, что канал полон на участке от Зоркино до Керчи, а это порядка 190 километров. Кроме того, Корсаков напомнил, что на сегодняшний день в Крыму ведется строительство большого трубопровода, который вскоре начнет снабжать города артезианской водой напрямую из скважин.

За несколько часов видео набрало более 57 тысяч просмотров и около 300 комментариев. Пользователи не упустили возможности «поздравить» Украину с неудавшейся «водной блокадой».

«Теперь Крым точно обеспечен водой на полтора года. Так о чем же теперь будут душераздирающе стонать и плакать украинские любители засыхающего Крыма и патриотичные защитники артезианской чистейшей воды? Теперь у них смысл жизни полностью исчез», – иронизировала Евгения Рылова.

«Еще пару таких дождиков, и вода начнет перетекать в Украину», – пошутил Илья Филиппов.

«Своими видео расстраиваете целую цеевропейскую страну. Украина в трауре. В Крыму дожди. Худшего не придумать, хотя Крымский мост их тоже расстраивает, и аэропорт, и Таврида, и энергомост, и многое...» – написал Алексей Синевич.

«Наконец-то Крымский канал увидел чистую воду! Не сравнить с днепровской канализацией!», – написал Николай Бобылев.

В комментариях отметились и жители Украины. Так, жительница Харькова пожелала крымчанам успехов. А вот пользователь из Киева пожелал, чтобы полуостров поскорее вновь стал украинским, на что получил остроумный ответ: «Мы уже пробовали, не понравилось».