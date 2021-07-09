Итальянская сборная самоизолировалась из-за опасности заражения коронавирусом

Футболисты сборной Италии решили закрыться на собственной базе. Причиной тому послужило увеличение числа случаев заражения коронавирусной инфекцией среди журналистов на Евро-2020.

Сборные Италии и Англии готовились к игре в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч был запланирован на 11 июля. Он должен был пройти в Лондоне. Итальянские спортсмены, однако, неожиданно приняли решение самоизолироваться на базе.

Также было принято решение закрыть спортивный центр для защиты футболистов, а предстоящие пресс-конференции и брифинги с журналистами перевести из очного формата в онлайн.