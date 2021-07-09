Избившего девушку блогера Mellstroy приговорили к исправительным работам

Пресненский суд Москвы вынес приговор блогеру Андрею Буриму (Mellstroy) по делу об избиении девушки во время онлайн-трансляции.

Молодого человека признали виновным по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Ему назначили шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы осужденного в доход государства. Также суд обязал его выплатить пострадавшей компенсацию за оказание медицинской помощи в размере 22 тыс. рублей и морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Бурим дожидался решения судьи вместе с адвокатом. О присутствии на заседании Алены Ефремовой, признанной потерпевшей по делу о побоях, не сообщалось.