МИД России указал на рост уровня расизма и антисемитизма в США

Права человека в Соединенных Штатах продолжают грубо нарушаться как внутри страны, так и за ее пределами, заявили в МИД Российской Федерации.

Уровень расизма, антисемитизма и исламофобии в США продолжает расти. Также имеют место проявления других видов дискриминации. Для Соединенных Штатов это позор, подчеркнули в докладе министерства о ситуации с правами человека в отдельных странах.

Нарушение прав совершается в том числе посредством незаконных мер принуждения в одностороннем порядке (санкции). Здесь наиболее вопиющим примером является блокада Кубы, отмечается в документе.