Денис Черышев первым из игроков сборной России поблагодарил уволенного Черчесова

Полузащитник сборной России Денис Черышев стал первым футболистом национальной команды, поблагодарившим за работу бывшего тренера национальной команды Станислава Черчесова.

Игрок испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев отреагировал на уход из национальной команды Станислава Черчесова. В Stories своего Instagram-аккаунта он опубликовал совместное фото с 57-летним специалистом.

"Спасибо за доверие все эти годы", — написал Черышев.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. Российский футбольный союз уже занялся поиском нового наставника национальной команды, который будет готовить ее к отборочным матчам ЧМ-2022.