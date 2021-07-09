Россиянам назвали условия для поездки в Египет

Условия посещения Египта для россиян озвучил глава Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

В интервью сайту 360tv.ru эксперт отметил, что беспрепятственно провести отпуск в Египте можно при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Еще одним важным условием является медицинская страховка, обеспечивающая бесплатное лечение коронавируса за рубежом.

К тому же, ПЦР-тест необходимо сделать не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. Вместо него можно предоставить сертификат о вакцинации препаратом "Спутник V".