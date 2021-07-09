"Низкопробное хамство": Захарова оценила список подавляющих свободу слова стран

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила неправительственную организацию (НПО) "Репортеры без границ" за неполноценный список стран, подавляющих свободу слова в СМИ.

В список стран, где подавляют свободу слова в СМИ, попала и Россия. Эту ситуацию дипломат назвала "низкопробным хамством в стиле желтой прессы". По ее словам, журналисты должны предоставлять объективную информацию, чего не сделали при составлении этого перечня.

"Не увидели в этом списке Эстонию, которая натравила свою полицию на редакцию Sputnik, не видели Латвию, которая развернула уголовное преследование сотрудников агентства Sputnik", — отметила она на брифинге.

Захарова также указала на отсутствие в списке фамилий украинских руководителей, которые закрыли три местных телеканала, а также "выгнали российские СМИ" из страны. Нет там и американских чиновников, учитывая то, что сами СМИ США рассказывали о давлении со стороны властей.

Ранее дипломат сообщила, что Россия следит за расследованием убийства президента Гаити Жовенеля Моиза и его супруги. По ее словам, это произошло из-за внутреннего конфликта и разгула преступности в стране, передает сайт 360tv.ru.