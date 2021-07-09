Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о важном событии — президент РФ Владимир Путин предложил продлить трассу Москва — Казань — Екатеринбург до Тюмени и Челябинска. Этим глава региона поделился в Instagram.

«Нам раньше выделят федеральные средства на завершение ЕКАД. Это позволит нам замкнуть кольцевую дорогу к сентябрю 2022 года. А уже к 2024 году, по обещанию зампреда правительства Марата Хуснуллина, трасса М12 дойдет до Екатеринбурга», — отметил пользу для региона чиновник.

В предложении президента Куйвашев видит решение проблемы пробок на дорогах.

«Когда трасса будет полностью достроена, Екатеринбург будет соединен высокоскоростными дорогами с Челябинском, Тюменью, Пермью. Мы навсегда избавимся от пробок в районе Ревды и на переезде в Богданович. Не побоюсь сказать, что это самый крупный дорожный проект за всю историю Урала», — написал губернатор.

Напомним, вчера, 8 июля, Куйвашев сообщил об отмене крестного хода в Царские дни.