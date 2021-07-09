Россия за день. Главное: несостоявшийся теракт в Москве и крупная афера с нефтью в Крыму

Республика Бурятия. Бурятия с 12 июля отменяет локдаун, введенный 27 июня. Власти сообщили, что количество заболевающих COVID-19 ежедневно снижается, но обстановка в регионе остается тревожной. С понедельника открываются торговые центры, салоны красоты, спортивные учреждения, музеи и кафе, однако везде предусмотрены ограничения работы.

Московская область. В Подмосковье задержали 21-летнего иностранца, готовившего теракт в столице. При обыске у него изъяли компоненты и инструменты, необходимые для приготовления взрывчатки.

Республика Татарстан. Казанский банк подал иск о банкротстве в отношении депутата Госсовета Татарстана Халита Гарифуллина. Согласно данным картотеки Арбитражного суда, сумма задолженности народного избранника составляет более 224 млн рублей.

Омская область. Губернатор Омской области Александр Бурков призвал медиков внимательнее относиться к жителям региона после того, как омичи пожаловались на невозможность дозвониться в поликлиники. Он посоветовал врачам плотнее взаимодействовать с региональным Минздравом.

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Волгоградская область. В волгоградском реготделении партии «Единая Россия» исключила из своих рядов депутата областной думы Александра Осипова. На политика пожаловались жители Среднеахтубинского района, заявив, что он препятствует строительству моста, которое финансируется из регионального бюджета.

Брянская область. В городе Почеп Брянской области жители хотят засудить чиновников местной администрации за то, что те не выполняют поручение президента заботиться о медперсонале. Причиной скандала стали квартиры, которые медикам обещали подарить в обмен на переезд. В итоге власти отказали им в приватизации и начали «выгонять на улицу».

Приморский край. В Приморье стартовал конкурс молодых специалистов, благодаря которому 100 лучших выпускников вузов смогут получить работу, а в последствии премии в течение первого года обучения. Размер выплат составит 12 или 22 тысяч рублей. Заявки на участие принимаются не только от приморцев, но и иногородних студентов.

Ставропольский край. Ставропольский суд признал виновной бывшего депутата городской думы Михайловска в покушении на мошенничество. Народная избранница, чье имя остается неизвестным, пообещала знакомому закрыть уголовное дело за 150 тысяч рублей. Осужденная отделалась штрафом в 200 тысяч.

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Калининградская область. Глава Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что застройка в центре региональной столицы не будет превышать семь этажей. Этот опыт губернатор планирует распространить и на другие города. Соответствующие распоряжения уже подготовлены.

Новосибирская область. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть извинился перед жителями за шум при реконструкции площади Лыщинского в центре города. По его словам, подрядчик не успевает закончить стройку в срок, поэтому работы ведутся круглосуточно. Терпеть грохот новосибирцам предстоит до конца лета.

Ростовская область. Власти Ростова-на-Дону решили перенять опыт москвичей и объявили о том, что вскоре кафе и рестораны перестанут обслуживать посетителей без прививки, свежего ПЦР-теста или справки о наличии антител. Вводить QR-коды в регионе не станут, их место займет специальное мобильное приложение «СтопКовид».

Санкт-Петербург. Сегодня партия «Единая Россия» намерена выдвинуть список кандидатов к предстоящим выборам в заксобрание Петербурга. Ранее фамилии, которые появятся в избирательных бюллетенях, озвучили «Яблоко», ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

ИА «Политика Сегодня» /

Республика Крым. В Крыму предприниматель похитил акции крупной нефтебазы в Феодосии. Расследованием уголовного дела занимаются московские следователи. Главный подозреваемый задержан и будет находится в СИЗО до 1 сентября.

Республика Алтай. В Горно-Алтайске директор крупной барнаульской фирмы предстанет перед судом за дачу взятки в размере 240 тысяч рублей помощнику министра здравоохранения Рустаму Туюнчекову. Расследование уголовного дела в отношении самого чиновника еще продолжается.

Сахалинская область. Следователи на Сахалине возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Дмитрия Федечкина. Статья, которую ему инкриминируют, не раскрывается, однако местные журналисты предполагают, что это связано с финансовыми махинациями при работе в одном из СМИ региона.