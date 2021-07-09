«Газпром» отказался бронировать транзит через Украину

Об этом сообщила советник председателя украинской Национальной акционерной компании «Нафтогаз» Елена Зеркаль, которая ранее занимала пост заместителя главы МИД Украины.

По словам Зеркаль, отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных транзитных мощностей украинской ГТС может свидетельствовать о том, что Россия планирует полностью оказаться от транзита газа через Украину после окончания действия заключенного в конце 2019 года пятилетнего договора.

Напомним, по условиям пятилетнего контракта, «Газпром» обязан вплоть до окончания 2024 года прокачивать через украинскую ГТС не менее 40 миллиардов газа в год, или оплачивать транзитный тариф на этот объем.

«Газпром» же, по словам Зеркаль, просто не стал делать запрос на бронирование дополнительных мощностей, хотя это было необходимо сделать до 30 июня.

«Да, действительно, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" предусматривает, что это будет объем в 40 миллиардов. Но он также предусматривает, что они дают заявку – на какие точки, когда и что они собираются поставлять, — объяснила советник главы «Нафтогаза. — А в этом году они не дали свои предложения относительно того, как "Нафтогазу" бронировать мощности украинской ГТС».

ФБА «Экономика сегодня» /

В результате «Нафтогаз» самостоятельно забронировал мощности, основываясь на прошлогодних показателях, добавила Зеркаль, слова которой приводит информационный портал «ПолиНавигатор».

При этом она высказала убежденность в том, что действия «Газпрома» ясно свидетельствует о том, что российская компания вообще не собирается поставлять газ в Европу по украинской газотранспортной системе, переведя весь объем топлива в новый газопровод «Северный поток – 2», последние метры которого, должны быть проложены в ближайшие месяцы.

При этом издание напоминает, что если «Газпром» до окончания действия пятилетнего контракта с «Нафтогазом» откажется прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему, Украина все равно получит деньги за транзит, как это было прописано в договоре. Однако в этом случае украинской газовой компании придется забыть о «виртуальном реверсе», когда газ на нужды Украины просто брался из транзитной трубы. И тогда Киеву придется по-настоящему закупать голубое топливо у Европы.