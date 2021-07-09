Шарий высмеял претензии Украины к РФ из-за скорого запуска «СП–2»

Позиция Украины по отношению к российскому газопроводу «Северный поток – 2» напоминает то, как Киев раньше относился к Крымскому мосту, и заключается в отрицании его достройки вопреки официальным данным.

Об этом рассказал блогер Анатолий Шарий, комментируя на своем YouTube-канале заявление украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, который выразил беспокойство «не за деньги, а за европейские ценности», так как российский газопровод якобы представляет собой «гибридную угрозу» для Евросоюза.

«Когда газ из "страны-агрессора" проходит по нашей территории, это не гибридная угроза. А вот когда мы теряем транзит – ой-ой», — иронизирует по этому поводу Анатолий Шарий.

Главной мыслью в речи украинского премьера, по словам блогера, стало сообщение об «отсутствии оснований для слухов о завершении» строительства «Северного потока – 2».

facebook.com / Денис Шмигаль

Таким же образом украинские политики в свое время комментировали достройку Россией моста через Керченский пролив. Проект Крымского моста в Киеве называли «голограммой» и пророчили, что переправа в скорейшем времени разрушится из-за неподходящего грунта и погодных условий.

«Мне это напомнило ситуацию с Крымским мостом, который, как сообщали «выдающиеся украинские эксперты», не построен. И слухи о нем «не соответствуют действительности», и вообще его снесет первый же паводок», — рассказал Шарий.

А претензии Украины на получение с России компенсации за сокращение транзита газа через свою территорию блогер сравнил с ситуацией, когда небольшой магазин с высокими ценами что-то требует от супермаркета, который превосходит его по всем параметрам.

За годы украинской независимости Киев сам не сделал ничего, чтобы сохранить и развить доставшийся ему транзитный потенциал, однако он непонятно по какой причине стремится переложить ответственность за это на кого-то другого.

«Вы 30 лет не думали, что вам делать, если транзит закончится. Более того, труба старая – даже ее не могли в порядок привести», — подчеркнул Анатолий Шарий.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, газопровод «Северный поток – 2», проложенный по дну Балтийского моря и связывающий Россию с Германией напрямую в обход Украины, находится на финальном этапе строительства. Согласно плану, последние метры трубопровода должны быть уложены в ближайшие месяцы.

По мнению экспертов, заявление Шмыгаля о «Северном потоке – 2» свидетельствует об утрате Киевом связи с реальностью.