Немецкий политолог Рар рассказал о страхе Брюсселя развалить Евросоюз

Мнение о том, что национальное право главенствует над общеевропейским становится все более популярным в Европе, несмотря на то, что руководство Евросоюза транслирует противоположные идеи.

Такое мнение в беседе с изданием Baltnews высказал немецкий политолог Александр Рар. Он добавил, что за последнее время участились «проверки Евросоюза на крепость»: пандемия коронавируса, нехватка вакцин, разгул «правых» и экономический кризис — более чем наглядная цепочка тяжелых для объединения событий.

Плюс ко всем этим проблемам добавились еще и сложности с восточноевропейскими «бунтарями», которые упорно подрывают основы европейского единства.

На фоне всех этих событий страхи брюссельских бюрократов, связанные со стремлением отдельных членов ЕС поставить национальное право выше общеевропейского, совсем не беспочвенны. В частности, такая практика получает все большее распространение в Польше и Венгрии, на самоуправство и неподобающее поведение которых Брюссель не может ответить ничем, кроме как грозить пальцем.

При этом ранее издание Financial Times приводило слова еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, о том, что если Брюссель не сможет сладить со странами-бунтарями, оспаривающих верховенство общеевропейского права над национальным и подающих иски в конституционные суды, то этому дурному примеру могут последовать и другие страны. И тогда, по словам Рейндерса, Евросоюзу будет грозить распад.

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Комментируя происходящие процессы, Александр Рар отметил, что разговоры о национальном праве стран-участниц ЕС, которое должно главенствовать над общеевропейским, действительно становятся все громче.

«Очень много государств подумывают над тем, чтобы вернуть это верховенство национального законодательства над брюссельским. Я думаю, что тенденция будет продолжаться, и ничто, и никто венгров и поляков не остановит», — отметил немецкий политолог.

Он также напомнил о том, как Брюссель пытался дисциплинировать взбунтовавшихся венгров при помощи денежного вопроса. Весной нынешнего года Польше и Венгрии пригрозили, что при распределении средств, предназначенных для преодоления последствий пандемии коронавируса, они ничего не получат, если они не признают суверенитет Брюсселя в правовых вопросах и не согласятся с тем, что Брюссель имеет право вводить санкции против тех, кто нарушает правила.

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В результате стороны вроде бы достигли консенсуса, и Польша с Венгрией получили деньги на преодоление последствий пандемии. Но фактически две эти страны остались при своих убеждениях, показав таким образом Брюсселю «кукиш», отметил Рар.

«Брюссель отказался от санкционного давления на ближайшие два года. То есть механизмы санкционирования есть, а на практике они вводится не будут. Не могут. В Брюсселе опасаются, что таким образом все может пойти к развалу ЕС», — добавил эксперт.

В заключение же немецкий политолог напомнил, что причиной выхода Великобритании из Евросоюза в числе прочего стало и нежелание ставить свое национальное право ниже общеевропейского.