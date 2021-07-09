Стена Трампа по-литовски. Спасет ли Европу от беженцев забор на границе с Белоруссией

Власти Литвы объявили о начале строительства забора с колючей проволокой на границе с Белоруссией, передает телеканал LRT. Заграждение длиною 30 километров появится в районе курортного города Друскининкай. Оно, по мнению литовского правительства, поможет остановить поток нелегальных мигрантов из стран Восточной Азии и Африки, которые через Белоруссию едут в ЕС.

В июне глава МИД прибалтийской страны Габриэлюс Ландсбергис обвинил Минск в намеренном создании потока нелегалов. По его словам, поток беженцев через границу с Белоруссией за первое полугодие 2021 года превысил показатель всего 2020-го уже в семь раз. Ландсбергис предположил, что таким образом президент Александр Лукашенко мстит за санкции, введенные Европой после ареста Романа Протасевича.

Белорусский лидер заявил, что не собирается превращать свою страну в «отстойник беглых», а потому не будет сдерживать тех, кто хочет сбежать за лучшей жизнью в «теплую, уютную Европу».

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

«Европа (там не хватает рабочих рук) позвала этих людей, с одной стороны. А во-вторых, они же [европейцы] разрушили эти страны [Восточной Азии]. Они фактически уничтожили Афганистан и вывели оттуда войска», – цитирует президента издание «Блог Гродно».

В правительстве Литвы отметили, что строительство забора с колючей проволокой и системой видеонаблюдения призвано не остановить, а задержать мигрантов до прибытия пограничников. Этот «логистический» ход обойдется бюджету страны в 40 млн евро.

Российский и белорусский политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО МИДа России Кирилл Коктыш назвал правительство Литвы «наивным и безответственным». Он уточнил, что большинство беженцев, пересекающих белорусско-литовскую границу, афганцы, которые оказались брошены на произвол судьбы после вывода американских войск и сил НАТО (членом которой, напомним, Литва является с 2004 года) из Афганистана.

По мнению политолога, строительство «заборчика», протяженностью всего 30 километров (общая протяженность белорусско-литовской границы превышает 670 км, – прим. ред.) не поможет Вильнюсу решить проблему.

«Это попытка отгородиться от проблемы, за которую Литва несет ответственность, как и все члены НАТО. Поэтому здесь, с одной стороны, колючая проволока вряд ли поможет спастись от афганцев, которые имеют или имели опыт военных действий. Это немножко смешно и наивно. А с другой стороны, немножко аморально — брать и отказывать в помощи тем людям, которые в общем-то, возможно, с ними же — литовскими военными, которые были в Афганистане, — воевали бок о бок», – прокомментировал Коктыш.

Печальный опыт борьбы с нелегальной миграцией уже продемонстрировали миру США. Напомним, одним из предвыборных обещаний 45-го президента Дональда Трампа в 2016 году стало строительство стены на границе с Мексикой. За время четырехлетнего президентства республиканец его так и не выполнил.

В начале этого года его преемник Джо Байден объявил, что в ограждении нет нужды, пустив тем самым по ветру миллионы долларов, уже потраченных на проект. Между тем, проблема с мигрантами в США до сих пор остается одной из самых актуальных. Ежедневно американцы задерживают на границе с Мексикой десятки беженцев.

Global Look Press / Stringer / dpa

Коктыш убежден, что следовать американскому сценарию Литве не стоит, поскольку у страны банально не хватит денег, чтобы построить полноценное ограждение, способное остановить поток мигрантов.

Политолог посоветовал властям прибалтийской страны перестать быть столь наивными, и вместо того, чтобы убегать от проблемы, взять ее под свой контроль, начав строить не забор, а школу и жилые корпуса для беженцев.