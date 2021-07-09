Россия засекла свыше 50 иностранных самолетов и БПЛА у границ за неделю

Prt Scr twitter.com / Министерство обороны Казахстана

Воздушную разведку рядом с границами Российской Федерации вели 46 самолетов и пять беспилотников. Полеты зафиксировали радиолокационные системы РФ.

Иностранные самолеты-разведчики и беспилотные летательные аппараты пролетали рядом с Россией. Их сопровождали российские радиолокационные станции, сообщает газета "Красная звезда".

Чтобы предотвратить нарушение границ России, они выполнили четыре подъема самолетов-истребителей из состава дежурных по ПВО сил. Иностранные разведчики и беспилотные летательные аппараты не пересекли воздушное пространство государства, добавили в издании.