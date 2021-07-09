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Пушков указал Байдену на ошибку в вопросе Афганистана

Политика
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Пушков указал Байдену на ошибку в вопросе Афганистана
flickr.com / Совет Федерации

Президент США Джо Байден ошибается насчет военной миссии Соединенных Штатов в Афганистане. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Политика Дональда Трампа, предшественника Байдена на посту президента, была верной, так как 45-й глава Белого дома осознавал безнадежность военных действий на территории Афганистана. Он еще в прошлом году понял, что "надо уходить".

Теперь же его планы претворяет в жизнь Джо Байден, однако при этом он делает вид, что Афганистан не "потерян" для Соединенных Штатов. Сенатор Пушков указал, что это мнение ошибочно, и Пентагон провалил военную миссию в стране.

#сша #афганистан #джо байден #алексей пушков
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