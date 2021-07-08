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Российский Су-27 сопроводил французский самолет-разведчик над Балтикой

Армия
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Российский Су-27 сопроводил французский самолет-разведчик над Балтикой
youtube.com / Combat Aircraft

Истребитель Су-27 из состава ВКС России проследовал и сопроводил самолет-разведчик ВВС Франции "Атлантик-2" в небе над Балтийским морем.

Неопознанное воздушное судно было замечено над акваторией Балтийского моря средствами по контролю воздушного пространства России. В целях недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации дежурными силами морской авиации и ПВО Балтфлота был поднят на перехват истребитель Су-27.

Позже пилот российского истребителя идентифицировал цель перехвата как разведывательный самолет ВВС Франции "Атлантик-2". Об этом сообщили в Минобороны России.

#перехват #су-27 #атлантик-2
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