Коротченко: Россия должна отбить у британцев желание устраивать провокации

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Для России важно отвадить корабли НАТО от своих территориальных вод и от Крыма, взяв на вооружение тактику Великобритании на Фолклендских островах. Только преподнеся британцам суровый урок, Москва сможет остановить провокации.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» высказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее британские официальные лица сделали ряд заявлений о том, что Королевский военный флот Великобритании продолжит заходить в территориальные воды РФ в Черном море у берегов Крыма, так как Лондон считает полуостров украинским.

Комментируя сложившуюся ситуацию. Игорь Коротченко напомнил, что с момента появления России как государства, Великобритания считает ее врагом. Для Лондона, провокации, подобные той, что 23 июля устроил в Черном море эсминец Defender, который нарушил российскую государственную границу, являются обычным делом. Но у Москвы есть возможность пресечь эти провокации и надолго отбить у Британцев охоту враждовать с РФ.

«Верховный главнокомандующий четко ответил, что в следующий раз при необходимости будем топить. Значит, быть посему, — напомнил военный эксперт. — Надо уже сейчас отработать практический механизм и подтянуть юридическую базу, чтобы, когда британский эсминец будет поврежден и отконвоирован в Севастополь либо потоплен, мы могли выступить с готовой позицией».

wikipedia.org / Chris McAndrew

По словам Игоря Коротченко, он бы очень хотел увидеть лица британских министров, и в частности министра обороны Великобритании Доминика Рааба, которые строят из себя «ястребов», после того, как Россия наконец нанесет удар на поражение.

При чем Россия могла бы взять за пример тактику самой Британии на Фолклендских островах, которые Лондон считает своими. После того, как Россия уничтожит британский корабль, нарушивший ее границы, это надолго оградить ее от новых провокаций со стороны НАТО.

«Важен результат. Мы должны преподать Великобритании урок. Это страна, которая хорошо запоминает уроки. Должна быть показательная порка, показательный прецедент, — подчеркнул Коротченко. — Мы понимаем, что будет коллективный вой и какие-то санкции. Но главное – не будет третьей мировой войны. И больше ни одна из стран НАТО не посмеет нарушать российские границы».

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Напомним, британский эсминец Defender, находившийся в Черном море для участия в военно-морских учениях НАТО и Украины, 23 июня вошел в российские территориальные воды у берегов Крыма, и покинул их только после того, как российский сторожевой корабль открыл в его сторону предупредительный огонь, а самолет Су-24М произвел бомбометания по курсу следования нарушителя.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил во время «Прямой линии», что даже если бы российские военный потопили нарушивший границы РФ эсминец, это не стало бы причиной для начала третьей мировой войны, так как страны Запада и НАТО знают, что не в состоянии одержать победу.