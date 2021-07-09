Венгрия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за отказа признавать «Спутник V»

kormany.hu / Пресс-служба правительства Венгрии, Botár Gergely

Руководство Евросоюза с самого начала пандемии коронавируса допустило большую ошибку, рассматривая появляющиеся вакцины не с медицинской, а с идеологической и психологической точек зрения.

Об этом в интервью газете «Известия» заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, комментируя тот факт, что Европейское агентство по лекарственным препаратам так до сих пор и не одобрило использование в Евросоюзе российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«Думаю, большая ошибка Еврокомиссии с самого начала заключалась в том, что она смотрела на вакцины с идеологической и геополитической точек зрения. Если в допандемийное время доктор выписывал мне рецепт, я шел в аптеку за лекарством и не смотрел на то, кто произвел препарат и из какой он страны. Это новый феномен — спрашивать, кто создал вакцину», – заявил глава МИД Венгрии.

Вакцина, по словам Сийярто, является способом спасти жизни. И поэтому венгерские специалисты посетили Россию и Китай, изучили документацию, касающуюся разработанных там вакцин, посмотрели, как и где производятся препараты, чтобы получить одобрение на их применение в Венгрии.

«Наши эксперты пришли к выводу, что «Спутник V» безопасен и эффективен. Отсюда и вопрос: почему не предоставить своим гражданам безопасный и эффективный препарат?», — задается вопросом министр.

Global Look Press / Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Однако Брюссель, по его словам, по-прежнему вкладывает в вопрос вакцинации идеологический и геополитический смысл. Например, после того, как Всемирная организация здравоохранения одобрила китайскую вакцину Sinopharm, ряд европейских государств не только не восприняли это с энтузиазмом, но и обрушились на ВОЗ с критикой.

«С моей точки зрения, это довольно лицемерно», – заключил Сийярто.

Напомним, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена к применению в 67 странах мира, общая численность населения которых превышает 3,5 миллиарда человек. При этом, как заявил ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что министерства здравоохранений тех стран, где население вакцинируют «Спутником V», подтверждают, что российский препарат имеет высокую эффективность и не вызывает побочных эффектов.