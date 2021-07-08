Украина может ввести санкции против 52 граждан Белоруссии

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Совет безопасности и обороны Украины (СНБО) рассмотрит возможность введения санкций против Белоруссии. Под ограничительные меры могут попасть 52 белорусских гражданина.

Инициатором такого предложения выступил украинский кабинет министров. Санкции предлагается против старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора Лукашенко, который возглавляет Национальный олимпийский комитет. В тот же список вошли пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, руководитель КГБ Иван Тертель, глава МВД Иван Кубраков и другие, о чем говорится на сайте Правительства Украины.

Санкционный список будет передан на обсуждение СНБО в течение месяца. Ограничения предлагается ввести на три года. Согласно тексту проекта постановления, в ходе принятия решения о санкциях Киев опирался на выводы Совета Евросоюза от 2 октября и 6 ноября 2020 года.